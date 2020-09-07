الرئيسية | محليات تحويل 10 مدارس لنظام التعلم عن بعد لمدة 14 يوماً.. أسماء

وطنا اليوم-عمان:قررت وزارة التربية والتعليم تحويل ( 10 ) مدرسة لنظام التعلم عن بعد لمدة 14 يوما اعتبارا من اليوم الأحد والتي يوجد فيها طلبة صفوف رياض أطفال والصفوف الثلاثة اولى وطلبة ثانوية عامة : - المدارس الحكومية :

1- الجويدة اساسية / مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة / إصابة طالب.

2- لبابة بنت الحارث الاساسية / مديرية التربية والتعليم للواء المزار الشمالي / إصابة طالبة.

3- تلاع العلي الاساسية / مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة / إصابة معلمة.

4- سحاب ثانوية بنات / مديرية التربية والتعليم للواء سحاب / إصابة طالبة. المدارس الخاصة : 1- مدرسة خاصة / مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة ( إدارة التعليم الخاص ) / إصابة معلمة

2- مدرسة خاصة / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا ( إدارة التعليم الخاص ) / إصابة طالبة

3- مدرسة خاصة / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا ( إدارة التعليم الخاص ) / إصابة طالبة

4- مدرسة خاصة / مديرية التربية والتعليم لقصبة مادبا / إصابة معلمة .

5- مدرسة خاصة / الفرع الاجنبي / مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة / (إدارة التعليم الخاص ) / إصابة طالبة .

6- مدرسة خاصة / مديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد / إصابة طالب. ● عادت ( 16 ) مدرسة الى الدوام بالشكل المعتاد (بحسب القرارات التي تم اعتمادها مؤخرا ) بعد مضي 14 يوم في تلك المدارس التي تحول التعليم فيها الى التعلم عن بعد بسبب الاصابات ، متضمنة احدى المدارس في الزرقاء والتي تم تحويلها الى التعلم عن بعد كاجراء احترازي ولكن ثبت عدم وجود اصابات .

● بلغ عدد المدارس التي تم تحويلها للتعلم عن بعد في جميع مدارس المملكة الحكومية ووكالة الغوث والثقافة العسكرية والقطاع الخاص بعد استثناء المدارس التي عاد فيها الدوام كما تم ذكره اعلاه الى الدوام المعتاد (186) مدرسة شاملة المدارس في المناطق المعزولة .

● تم تحويل ( 15 )من مدارس البادية الجنوبية اضافية الى التعلم عن بعد ( العدد السابق 5 مدارس) بسبب وقوعها ضمن مناطق العزل اضافة الى مدرستين في منطقة الاغوار الجنوبية ومدرسة وكالة غوث واقعة ضمن منطقة العزل وبذلك يصبح عدد المدارس ضمن المناطق المعزولة 59 مدرسة بعد رفع العزل عن مدارس منطقة الاشرفية وماركا.

• عدد الإصابات الإجمالي للطلاب في جميع المدارس 116 طالبا وطالبة و 64 معلما ومعلمة و8 مستخدمين و ثلاثة موظفين في مديريتي تربية.

مع العلم بأن جميع الإصابات كانت مخالطة لمصابين من خارج المدارس .

وإذ تتمنى وزارة التربية والتعليم الشفاء العاجل لجميع المصابين تهيب بجميع الزميلات والزملاء المعلمين وأبنائنا الطلبة وكافة العاملين الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية الصحية للحفاظ على سلامتهم .

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