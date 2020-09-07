 وطنا نيوز -تسجيل ٢٦٦ إصابة بفيروس كورونا، منها ٢٦٤ محليّة.
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تسجيل ٢٦٦ إصابة بفيروس كورونا، منها ٢٦٤ محليّة.
التاريخ : 21-09-2020 07:12:32 المشاهدات: 1493

‏ وطنا اليوم - وزير الصحّة الدكتور سعد جابر: الحالات المحليّة توزّعت ما بين ١٦٦ حالة في محافظة العاصمة، و٢٥ في الكرك، و٣٨ في البلقاء، و٨ في إربد، و١٠ في الزرقاء، و٣ في معان، و١ في عجلون، و٣ في مأدبا، و١٠ في جرش، فيما عدد الفحوصات لهذا اليوم ١٢٨٦٧ فحصاً ليصبح إجمالي الفحوصات ١٠٨٣٤٨٨ فحصاً.

‏كما سجّلت اليوم ٦٨٣ حالة شفاء لهذا اليوم.


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