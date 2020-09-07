رابط/ القوات المسلحة تعلن أسماء المكلفين بخدمة العلم

وطنا اليوم - اعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي - أنه يتوجب على جميع الأردنيين الذكور من مواليد عام 1995 مراجعة الحكام الإداريين في المحافظات والألوية أو مديريات الأمن العام والمراكز الأمنية او فروع التعبئة والجيش الشعبي في المحافظات أو على موقع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، الدخول على الرابط التالي الدخول( هنا) للتأكد من شمولهم بكشوفات خدمة العلم للدفعة الأولى.

وأضاف الجيش في بيان له أنه على المكلفين مراجعة المركز العسكري للتجنيد/ خو للسير بإجراءات التجنيد لخدمة العلم وحسب المواعيد وكل من يتخلف عن المراجعة تطبق عليه العقوبة المنصوص عليها في قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم(23) لسنة 1986 وتعديلاته.

نص البيان:

1. تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي - مديرية شؤون الأفراد/ شعبة التعبئة والجيش الشعبي بأنه يتوجب على جميع الأردنيين ( الذكور ) من مواليد عام 1995 مراجعة الحكام الإداريين في المحافظات والألوية أو مديريات الأمن العام والمراكز الأمنية او فروع التعبئة والجيش الشعبي في المحافظات أو على موقع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي (www.jaf.mil.jo) وعلى الرابط الالكتروني (ms.jaf.mil.jo) للتأكد من شمولهم بكشوفات خدمة العلم للدفعة الأولى.

2. على المطلوبين مراجعة المركز العسكري للتجنيد/ خو للسير بإجراءات التجنيد لخدمة العلم وحسب المواعيد المبينة في الجدول أدناه وكل من يتخلف عن المراجعة تطبق عليه العقوبة المنصوص عليها في قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم(23) لسنة 1986 وتعديلاته.

أهم الوثائق المطلوبة:

1. هوية الأحوال المدنية.

2. جواز السفر إن وجد.

3. دفتر خدمة العلم وعلى غير الحاصلين على دفتر خدمة العلم أو من فقده مراجعة فروع التعبئة لتصويب وضعه قبل موعد التجنيد وتعتبر جميع التأجيلات لمواليد عام 1995 ( لاغية) .

4. صورة عن دفتر العائلة .

5. صور شخصية عدد(4).

اصطحاب المهمات الشخصية اللازمة خلال فترة التدريب( عدة حلاقة , ملابس داخلية , بدلة رياضة , جميع المهمات اللازمة للمبيت , مبلغ مالي كافي ) .

على جميع المراجعين التقيد بإجراءات السلامة العامة ( ارتداء الكمامات والقفازات).