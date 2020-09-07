الرئيسية | محليات العدل: تحويل 107 ملايين دينار لأصحاب الحقوق

وطنا اليوم-عمان:حولت وزارة العدل 107 ملايين دينار منذ مطلع العام الجاري إلى حسابات المحكوم لهم عبر خدمة (آي بان) الإلكترونية؛ توفيرا للوقت والجهد والأمن الصحي والسلامة العامة عند مراجعة المحاكم.

وقالت الوزارة في تصريح صحافي، اليوم الاثنين، إنَّ عمليات الدفع الإلكترونية منذ بدء العام بلغت 41 مليون دينار، وإجراء 6500 جلسة محاكمة عن بُعد، متوقعة أن تشهد محاكم جديدة ومراكز إصلاح عمليات ربط لإجراء المحاكمات عن بعد.

وبينت الوزارة أن عدد قضايا التنفيذ المسجلة إلكترونيا منذ بداية العام بلغ 23500 قضية، وعدد المتقدمين يوم أمس بطلب إجرائي إلكتروني 2400 طلب، ما يعني الحصول على الخدمة دون مراجعة المحكمة.

وبينت أنَّ ميزات الخدمات الإلكترونية تكمن في التخفيف من زيارة المحاكم وتوحيد الإجراءات والحد من التلاعب، مرجحة وصول الخدمات الإلكترونية إلى 60 خدمة مع نهاية مشروع الربط الإلكتروني الذي تنفذه الوزارة.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر