الرئيسية | محليات إصابة موظف في وزارة الصناعة بفايروس كورونا

وطنا اليوم-عمان: أظهرت الفحوصات اصابة أحد موظفي دائرة مراقبة الشركات / وزارة الصناعة والتجارة والتموين بفايروس كورونا المستجد وعليه قررت الوزارة الاعتذار عن استقبال المراجعين وتقديم الخدمات ليوم غد الثلاثاء حتى يتم اتخاذ الاجراءات الاحترازية والفحوصات اللازمة لموظفي الوزارة ودائرة مراقبة الشركات والقيام بعمليات التعقيم اللازمة وذلك لضمان السلامة العامة.

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