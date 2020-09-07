الرئيسية | محليات الملك يدعو لإعادة النظر في النظام العالمي

وطنا اليوم-عمان:قال جلالة الملك عبدالله الثاني، الاثنين، إن التنمية المستدامة الحقيقية أضحت اليوم حاجةً ملحة أكثر من أي وقتٍ مضى، للمساعدة على تخطي أزمة كورونا وتبعاتها الإنسانية والاقتصادية، والتي ستستمر إلى ما بعد الجائحة.

وأضاف الملك، خلال مشاركته في قمة تتناول تأثير التنمية المستدامة يعقدها المنتدى الاقتصادي العالمي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 75، أن هذه الأزمة التي طالت جميع البلدان على نطاقٍ عالمي غير مسبوق، هي أيضاً فرصة لنا، إذا عملنا بحزم وبشكل جماعي.

ودعا الملك إلى البدء بإعادة النظر في النظام العالمي، ليصبح أكثر تكاملاً ومنعةً وإنصافاً؛ قائلا: لن تزدهر العولمة في غياب الاهتمام بالمجتمعات الأكثر ضعفاً، فحالنا واحد، ونحن نواجه الأزمات معاً، ومن الأفضل لنا أن ندرك ذلك بسرعة.

وأضاف الملك أن إعادة بناء النظام العالمي نحو تعافٍ اقتصادي أكثر شمولاً تبدأ من الأساسات، من خلال شراكات ثنائية وثلاثية وعلى مستوى الأقاليم، تعود بالمنفعة المشتركة وتشكّل شبكة أمان عالمية، للتخفيف من وطأة الفقر والبطالة، وتعزيز الأمن الغذائي وحماية البيئة.

وقال الملك: نحن في الأردن نعمل مع شركائنا في المنطقة وخارجها، للاستثمار في مواطن قوة وموارد بعضنا البعض، لنبني التكامل المطلوب من أجل الازدهار المشترك في عالمنا وسلامة شعوبنا.

وأضاف أن أزمة كورونا دفعت بالأردن نحو الاستثمار في قدراته بالزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع الطبي، والصناعات الدوائية، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، لنساعد أنفسنا وغيرنا.

وأكد الملك استعداد الأردن للبناء على هذه الإمكانيات، ليصبح منصة انطلاق ومركزاً للإقليم يسهل الجهود الدولية والإقليمية للاستجابة للتحديات المقبلة".

وأضاف أن هذه الجائحة وتبعاتها طويلة الأمد أدت إلى تفاقم الأزمات المتجذرة في العالم، مثل أزمة المناخ، والفقر، ونقص الغذاء، والبطالة، والتفاوت الاجتماعي والاقتصادي، برغم سنوات من العمل المشترك الذي لم يترك الأثر المطلوب.

ودعا الملك إلى أن يكون الطريق إلى الأمام مبنياً على إعادة ضبط العولمة لتدعيم اللّبِنات الأساسية لمجتمعنا الدولي، عن طريق تمكين بلداننا من تحقيق التوازن بين الاعتماد على الذات والتكافل، مما يمنح القدرة على إطلاق استجابة شمولية لجميع الأزمات التي تواجه عالمنا، والتي تعزز الاقتصاد العالمي، وتعالج انعدام المساواة في الوقت نفسه، وتؤدي إلى التقدم التكنولوجي والصناعي، مع ضمان استدامة البيئة التي نعيش فيها.

وأضاف الملك: بدلاً من النظر في مشاكل لحلها، أدعوكم للبحث عن فرصٍ لاغتنامها، وسبلٍ للتعاون، لإعادة بناء نظام عالمي حقيقي وشمولي، لا يستثني أحداً.

ويلقي جلالة الملك، الثلاثاء، خطابا في الجلسة العامة للاجتماعات، التي تعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، كما يشارك، على هامش الاجتماعات، في قمة ثانية تنظمها الأمم المتحدة، تركز على التنوع البيولوجي.

القمة تتناول، تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد، في إحداث فوضى في المجتمعات والاقتصادات، وتسببها في انتكاسة كبيرة لتحقيق خطط عام 2030 واتفاقية باريس بشأن تغير المناخ.

ويشارك في القمة أيضا، رئيس ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب، المدير المؤسس لمنظمة Walk Free غريس فورست، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة myAgro أنوشكا راتناياكي، الرئيس التنفيذي لشركة TechSoup Global ريبيكا ماسيساك، رئيس كولومبيا إيفان دوكي، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة آلان بجاني.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر