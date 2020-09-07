ضبط شخصين فتحا مسجدين في عمان

وطنا اليوم-عمان:كشف محافظ العاصمة عمان، سعد شهاب عن عدد البنايات التي عُزلت منذ بداية جائحة كورونا في الأردن، بمحافظة العاصمة، كما كشف عن عدد البنايات المعزولة حاليا.

وقال شهاب الاثنين، إن مجموع البنايات التي تم الحجر عليها في العاصمة عمان منذ بداية جائحة بلغ 446 بناية، مشيرا الى رفع الحجر عن 295 بناية، وأن عدد البنايات المحجورة حاليا هو 151 بناية.

وحول توزيع البنايات المعزولة في العاصمة أشار شهاب الى أن لواء الجامعة يضم أكثر عدد بنايات معزولة حاليا بـ 40 بناية، ثم لواء ماركا بـ 37.

وتاليا توزيع البنايات المعزولة حسب الألوية في عمان:

لواء الجامعة: 40

لواء ماركا: 37

القصبة: 32

القويسمة: 27

وادي السير: 13

الموقر: 1

ناعور :1

ولفت شهاب الى انه في حال عزل عدد من البنايات داخل الحي يلجأون لعزل الحي، بالتنسيق مع خلية الازمة.

وحول مدى التزام المواطنين بأمر الدفاع 16 قال شهاب إن الجهات المعنية ضبطت، الخميس الماضي عدد من الأشخاص الذين قاموا بفتح صالات المطاعم، بالإضافة الى شخصين عملوا على فتح المساجد، كما أقدم شخص على فتح مدينة ترفيهية.