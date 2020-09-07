الرئيسية | محليات الرزاز يكرم موظفاً كشف قضية فساد

وطنا اليوم-عمان:كرم رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، اليوم الاثنين، موظفا في وزارة العدل/ محكمة بداية إربد ابراهيم البصول الذي قدم معلومات عن قضية فساد ارتكبها أحد الأشخاص من غير الموظفين العموميين ما ساهم في توفير مبلغ 650 الف دينار على خزينة الدولة ولفت الانتباه إلى قضايا أخرى مماثلة.

واكد رئيس الوزراء لدى استقباله في مكتبه برئاسة الوزراء للموظف البصول، بحضور وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ورئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي، شكر الحكومة وتقديرها للموظف البصول لحرصه على المال العام وتجسيد أسمى معاني الانتماء للوطن.

كما اكد رئيس الوزراء توجيهات جلالة الملك بمحاسبة المقصرين، وفي الوقت نفسه تكريم النماذج الوطنية التي تعمل للصالح العام، وحماية المال العام من أي تجاوزات، والمساهمة في الكشف عن قضايا الفساد والابلاغ عنها.

وقال: واجب الدولة الأردنية أن توجه الشكر والعرفان لكل مواطن وموظف يسهم في ايقاف النزف والهدر في المال العام.

بدوره، أعرب الموظف البصول عن تقديره لهذا التكريم من رئيس الوزراء، مؤكدا انه قام بواجبه لحماية المال العام، حاثا الجميع على عدم التردد في الابلاغ عن أية قضية فساد.

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