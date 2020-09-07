الرئيسية | محليات القطرية تسيّر أحدث طائراتها على رحلات إلى الأردن

وطنا اليوم-عمان:أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها ستقوم بتشغيل أحدث طائراتها على رحلاتها الجديدة إلى العاصمة عمان.

وكانت الخطوط القطرية قد أعلنت أمس عن استئناف رحلاتها المنتظمة إلى عمان بمعدل رحلة واحدة يوميا وبواقع سبع رحلات أسبوعيا.

وقالت الخطوط القطرية عبر حسابها الرسمي على تويتر اليوم الاثنين إن رحلاتها الجديدة إلى عمان سيتم إشغالها من خلال أسطول حديث ومتنوع من طائرات إيرباص A350 وبوينغ 777 و787 دريملاينر.

وكان الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر، قد عبر عن سعادته باستئناف خدمات الخطوط القطرية إلى عمّان التي أكد أنها تعد واحدة من أكثر الوجهات شهرة وتميّزا في الشرق الأوسط.

وأوضح أن استئناف خدمات الناقلة القطرية إلى عمان يمثل منعطفا مهما، حيث يشير إلى تعافي قطاع السفر تدريجيا في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا الى تطلعه لتوسيع نطاق الخدمة في المنطقة مع نمو الطلب على السفر مع تطبيق أقصى درجات الراحة والأمان للمسافرين.

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