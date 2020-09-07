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مسؤول ملف كورونا السابق: كنت كبش الفداء لإرضاء الناس
وطنا اليوم-عمان:قال مسؤول ملف كورونا السابق في وزارة الصحة، الدكتور عدنان اسحاق، إنه كانَّ الحلقة الأضعف في مجمل الصورة، الأمر الذي جعله “كبش الفداء”، على حد تعبيره، أمام المسؤولين ومن أجل رضا الشعب، معتقداً أنه لم يُخطئ أو يُجرم بحق أحد حينما استخدم تعبير “الضبع”، وأنه تعرض للظلم بعد اعفائه من منصبه في ملف كورونا، مطالباً بإنصافه لِما تعرض له من ظلم وإجحاف.
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