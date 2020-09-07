الرئيسية | محليات الطحان : لا توجد بؤرة لفيروس كورونا في محافظة جرش

وطنا اليوم-عمان:قال مدير الشؤون الصحية في جرش الدكتور محمد الطحان انه لا توجد بؤرة لفيروس كورونا المستجد في المحافظة، مشيرا إلى أن جميع الإصابات في جرش جاءت من خارجها عن طريق المخالطة أو المشاركة في السكن.

وأضاف الطحان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) انه يوجد في محافظة جرش 4 فرق استقصاء وبائي تعمل على مدار الساعة لأخذ عينات من المخالطين وأخرى عشوائية، واحدة من هذه الفرق ثابتة في مستشفى جرش الحكومي و3 فرق متحركة تجول في عموم المحافظة، حيث استطاعت هذه الفرق أخذ ما يزيد عن47 ألف عينة منذ بدء الجائحة.

وأكد الالتزام بأمر الدفاع الذي جاء لحماية صحة المواطنين ومنع انتشار الوباء من خلال منع التجمعات او إقامة الاحتفالات.

بدوره، قال رئيس فرق الاستقصاء احمد البرماوي، ان الفرق تعمل دون كلل لمحاصرة هذا الوباء ومنع انتشاره في المحافظة حيث تقوم هذه الفرق بأخذ ما بين 400 إلى 500 عينة يوميا.

وأشار إلى أن عملية تجهيز فرق التقصي تكون وفق بروتوكول خاص بعملية ارتداء الملابس الخاصة وبروتوكول للتخلص من النفايات الطبية الخاصة بهذه الفرق كما تقوم هذه الفرق بتغيير ملابسها ومعداتها أكثر من مرة في اليوم الواحد .

وأشار البرماوي إلى عملية التخلص من هذه النفايات بعد فرزها، حيث توجد غرفة خاصة في مستشفى جرش الحكومي لمعالجة هذه النفايات والتخلص منها نهائياً.

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