الرئيسية | محليات التنمية: لا رقابة على الحضانات المنزلية

وطنا اليوم-عمان:قال مدير مديرية الاسرة والحماية في وزارة التنمية الاجتماعية، محمود الجبور، الاثنين، إن معيار قبول الطفل في الحضانات عمل الام والحالة الصحية للطفل.

وأضاف الجبور عبر المملكة، أن عدد الحضانات ارتفعت مع بداية العام الدراسي الى 900 حضانة بعد أن كانت 400.

ولفت إلى أن نسبة الأطفال في كل حضانة يعادل ما يقارب 75 بالمئة من الطاقة الاستعابية.

وبين، أن الوزارة تتابع شؤون دور الحضانات عبر زيارات الميدانية وتوجيه المخالفات والاغلاقات في حال عدم تطبيق دليل التعامل مع فيروس كورونا، منوها الى أنه يتم اغلاق أي حضانة تسجل إصابة كورونا.

وعن الحضانات المنزلية، قال إنها غير منظمة ولا تسطيع الوزارة الرقابة عليها كونها غير معلنة، مشيرا إلى أنه من الصعب دخول كوادر الوزارة الى المنازل.

ولفت إلى وجود مسودة تعمل عليها الوزارة للحضانات المنزلية، مرجحا اقراره نهاية العام الحالي.

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