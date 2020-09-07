الرئيسية | محليات نبع البحاث للبيع بسبب كورونا … وصاحب المطعم : بطلت تفرق

وطنا اليوم-عمان:عرض مالك مطعم ومنتزه (نبع البحاث) المطعم للبيع بسبب الأوضاع المالية الصعبة التي فرضها فيروس كورونا المستجد.

وكتب المطعم في إعلان البيع : "بطلت تفرق معنا .... كورونا و ضرايب و فوائد على الضرائب وغرامات تأخير على الضريبة، معروض للبيع،".

ويعاني أصحاب المقاهي والمطاعم في الأردن من ظروف اقتصادية صعبة بسبب جائحة كورونا والإغلاقات التي فرضت عليهم.

وتحت مسمى '#معيش_ادفع'، عُرضت عشرات المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية في العاصمة عمان واخرى في المحافظات للبيع.

وحمل اصحاب المطاعم والمقاهي الحكومة مسؤولية الاوضاع التي وصلت اليها محلاتهم، والتي أدت الى اغلاقها وعرضها للبيع.

وانتشر مشهد للبيع في غالبية شوارع المملكة، خاصة بعد قرار اغلاق صالات المطاعم والمقاهي مدة 14 يوما اعتبارا من اليوم الخميس.

وحملت يافطات للبيع عبارات 'معيش ادفع ايجارات ورواتب وكهرباء'، 'معيش ادفع بسبب قرارات الحكومة'.

وجاءت قرارات بيع المحلات وسط مخاوف من تكبد خسائر اضافية اكبر في حال استمرار اغلاق المطاعم والمقاهي، وبالتالي انعدام الدخل مع تراكم المصاريف مثل الايجارات ورواتب العاملين.

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