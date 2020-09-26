وطنا اليوم - محرر الشؤون المحلية: اصدر حزب جبهة العمل الإسلامي بياناً صحفياً قال فيه بانه سيعلن اليوم الاثنين عن موقفه من المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة.

وبين الحزب انه سيعقد في الساعة 3:00 من ظهر الاثنين مؤتمرا صحفيا بمقره في العبدلي ، للإعلان عن الموقف من الانتخابات النيابية القادمة، هذا وتدل المؤشرات التي حصلت عليها وطنا اليوم في تقديراتها بأن النيه لدى الحزب تتجه للمشاركة ضمن أُطر وشروط محدده على الاقل لغاية الآن.