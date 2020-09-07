في ظل أمر الدفاع 16.. احتفال ٢٠٠ طبيب بإيعاز من وزير الصحة

وطنا اليوم - بعد أيام قليلة من إعلان أمر الدفاع رقم ١٦ والذي يمنع التجمعات التي تزيد عن ٢٠ شخص ، أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر عن حفل سيقام يوم الثلاثاء المقبل الساعة التاسعة صباحاً في مدرج وزارة الصحة يجمع ٢٠٠ طبيب لتكريمهم مخالفاً فيه أمر الدفاع رقم ١٦ .

يذكر ان امر الدفاع نص على منع إقامة حفلات الأفراح والدعوات الاجتماعيّة والتجمّعات بجميع اشكالها لعدد يزيد على عشرين شخصاً.

منع إقامة بيوت العزاء، ويقتصر الأمر في حالة الوفاة على المشاركة في مراسم الدفن بالحد الأدنى.

يعاقب كلّ من يقيم تجمّعاً بصورة مخالفة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، أو بغرامة لا تقلّ عن 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين معاً.