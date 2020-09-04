​إصابة طفلة وممرض بكورونا في اربد

وطنا اليوم-عمان:سجلت في اربد مساء الاحد اصابتين جديدتين بفيروس كورونا الاولى لطفلة 4 سنوات في بلدة المغير باربد مجهولة المصدر، والاخرى لممرض في احد المستشفيات، وفق مصدر طبي.
وبتسجيل الاصابتين الجديدتين يرتفع عدد الاصابات المسجلة في محافظة اربد الى 8 اصابات.
وقال المصدر انه وفق التعليمات الجديدة للحنة الاوبئة بمنع حجر المصابين من الاطفال والكوادر الصحية فانه تم الابقاء عليهما داخل منازلهم.
واشار المصدر الى انه تم عزل منازل المصابين وتوفير حراسة امنية لمنع الدخول والخروج اليها.
واشار الى انه التنبيه على ذوي الطفله بالتعامل مع الطفله المصابه بحذر كي لا تنقل الاصابة وعدم مخالتطها للاخرين.
واكد المصدر الى مصدر الاصابة للطفلة غير معروف، فيما كانت نتائج والديها ومخالطيها من الدرجة الاولى سلبية.