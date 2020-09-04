الرئيسية | محليات ​إصابة طفلة وممرض بكورونا في اربد

وطنا اليوم-عمان:سجلت في اربد مساء الاحد اصابتين جديدتين بفيروس كورونا الاولى لطفلة 4 سنوات في بلدة المغير باربد مجهولة المصدر، والاخرى لممرض في احد المستشفيات، وفق مصدر طبي.

وبتسجيل الاصابتين الجديدتين يرتفع عدد الاصابات المسجلة في محافظة اربد الى 8 اصابات.

وقال المصدر انه وفق التعليمات الجديدة للحنة الاوبئة بمنع حجر المصابين من الاطفال والكوادر الصحية فانه تم الابقاء عليهما داخل منازلهم.

واشار المصدر الى انه تم عزل منازل المصابين وتوفير حراسة امنية لمنع الدخول والخروج اليها.

واشار الى انه التنبيه على ذوي الطفله بالتعامل مع الطفله المصابه بحذر كي لا تنقل الاصابة وعدم مخالتطها للاخرين.

واكد المصدر الى مصدر الاصابة للطفلة غير معروف، فيما كانت نتائج والديها ومخالطيها من الدرجة الاولى سلبية.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر