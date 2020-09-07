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بالاسماء : تحويل (12) مدرسة حكومية وخاصة الى الدراسة عن بعد
وطنا اليوم-عمان:قررت وزارة التربية والتعليم تحويل ( 12 ) مدرسة لنظام التعلم عن بعد لمدة 14 يوما اعتبارا من اليوم الأحد والتي يوجد فيها طلبة صفوف ثلاثة اولى وطلبة ثانوية عامة بسبب إصابة 7 طلاب و5 معلمين ومدير بكورونا.
وجاءت المدارس على النحو التالي:
المدارس الحكومية :
1- الضليل الثانوية المختلطة / مديرية التربية والتعليم -الزرقاء الثانية / إصابة طالبتين. 2- عبدالله ابن ام مكتوم الثانوية المختلطة للمكفوفين / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / إصابة معلم. 3- عائشة الباعونية الثانوية للبنات/ مديرية التربية والتعليم -الزرقاء الاولى / إصابة طالبة. 4- حي الحاووز الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم - الزرقاء الاولى / إصابة معلمة. 5- القويسمة الثانوية بنات / مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة / اصابة طالبة. 6- عائشة الباعونية الاساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم لمحافظة عجلون /إصابة معلمة. 7- باب عمان الاساسية بنين / مديرية التربية والتعليم لمحافظة جرش / إصابة طالب .
المدارس الخاصة : التحول إلى التعليم عن بعد في 5 مدارس خاصة بسبب اكتشاف 5 إصابات بين توزعت بين معلمتين وطالبة وطالب ومدير مدرسة وفي إحدى المدارس تم التحول إلى التعليم عن بعد كإجراء احترازي .
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