الرئيسية | محليات بالاسماء : تحويل (12) مدرسة حكومية وخاصة الى الدراسة عن بعد

وطنا اليوم-عمان:قررت وزارة التربية والتعليم تحويل ( 12 ) مدرسة لنظام التعلم عن بعد لمدة 14 يوما اعتبارا من اليوم الأحد والتي يوجد فيها طلبة صفوف ثلاثة اولى وطلبة ثانوية عامة بسبب إصابة 7 طلاب و5 معلمين ومدير بكورونا. وجاءت المدارس على النحو التالي: المدارس الحكومية : 1- الضليل الثانوية المختلطة / مديرية التربية والتعليم -الزرقاء الثانية / إصابة طالبتين. 2- عبدالله ابن ام مكتوم الثانوية المختلطة للمكفوفين / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / إصابة معلم. 3- عائشة الباعونية الثانوية للبنات/ مديرية التربية والتعليم -الزرقاء الاولى / إصابة طالبة. 4- حي الحاووز الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم - الزرقاء الاولى / إصابة معلمة. 5- القويسمة الثانوية بنات / مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة / اصابة طالبة. 6- عائشة الباعونية الاساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم لمحافظة عجلون /إصابة معلمة. 7- باب عمان الاساسية بنين / مديرية التربية والتعليم لمحافظة جرش / إصابة طالب . المدارس الخاصة : التحول إلى التعليم عن بعد في 5 مدارس خاصة بسبب اكتشاف 5 إصابات بين توزعت بين معلمتين وطالبة وطالب ومدير مدرسة وفي إحدى المدارس تم التحول إلى التعليم عن بعد كإجراء احترازي .

وبذلك يصبح مجموع المدارس الحكومية والخاصة ووكالة غوث اللاجئين والثقافة العسكرية التي تحولت الى التعليم عن بعد بسبب وجود إصابات فيها او كإجراء احترازي أو بسبب العزل 175 مدرسة بعد رفع العزل عن حي الأشرفية . وقد توزعت تلك المدارس كالتالي : 125 مدرسة حكومية ، 30 مدرسة خاصة ، 18 مدرسة تابعة لوكالة غوث اللاجئين الأونروا ومدرستان تابعتان لمديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية .

وعدد الإصابات الإجمالي للطلاب في جميع المدارس 109 طالبا وطالبة و 61 معلما ومعلمة و8 مستخدمين و ثلاثة موظفين في مديريتي تربية. مع العلم بأن جميع الإصابات كانت مخالطة لمصابين من خارج المدارس .

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