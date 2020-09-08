الرئيسية | محليات 48 ساعة حاسمة أمام فتح صالات المطاعم في الأردن

وطنا اليوم-عمان:قالت جمعية المطاعم السياحية، إن وزيرة السياحة مجد الشويكة، وعدت الجمعية بالرد على طلب إعادة فتح صالات المطاعم خلال 48 ساعة، بعد مناقشة الموضوع مع لجنة سلاسل استدامة العمل والإنتاج في خلية الأزمات.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقد بين وزارة السياحة والجمعية وممثلين عن قطاع المطاعم السياحية، عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأعلن رئيس جمعية الفنادق الأردنية، عبد الحكيم الهندي، الأحد، تقديم الجمعية وممثلي عن قطاع المطاعم السياحية، مجموعة من المقترحات لوزيرة السياحة والآثار، مجد شويكة، لإعادة فتح صالات المطاعم الشعبية والسياحية أمام المواطنين وذلك بحسب ما أرودته قناة المملكة.

وتقدمت الجمعية بتعهدات حازمة بضوابط وبروتوكولات صحية تضمن التباعد الاجتماعي، إضافة إلى ارتداء الكمامات وتوفير مواد التعقيم داخل المنشآت".

واقترحت "تشكيل فريق خاص بالتفتيش على المطاعم ومدى التزامها بتلك التعهدات بشكل يومي"، وفق الهندي.

وأضاف، أن جمعية الفنادق الأردنية وممثلي المطاعم السياحية "طالبوا وزيرة السياحة بسرعة اتخاذ القرار بفتح صالات المطاعم لتجنب المزيد من الخسائر التي تكبدها القطاع منذ بداية جائحة كورونا".

ووصفت الجمعية الاجتماع بـ "الإيجابي". وقالت إنه "تم الاتفاق على مراجعة الإجراءات الخاصة بأعمال الرقابة والتفتيش على المنشآت السياحية للبروتوكول الخاص بإجراءات السلامة والتعهد بتطبيق المعايير المطلوبة كافة، وعدم الإخلال بأي منها على أن يكون الهدف الأول من أعمال الرقابة هو للتوجيه والتوعية".

وستعقد الجمعية اجتماعا الاثنين، مع الأمين العام لوزارة السياحة عماد حجازين، وذلك "للبناء على القرارات التي تم الحديث بها"، مؤكدة "مبدأ التشاركية بين الوزارة والجمعية وإبراز دور أكبر للجمعية بلجان التفتيش".

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر