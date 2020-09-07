الرئيسية | محليات طاقم السفير الامريكي الجديد في عمان يطلب حوارا مع قادة الاخوان

وطنا اليوم-عمان:يجري الطاقم المعاون للسفير الامريكي الجديد في الاردن ومنذ اسبوع تقريبا اتصالات ومحاولات لتنظيم حوار مع رموز وقادة في جماعة الاخوان المسلمين الام في عمان .

ولم تسفر هذه الاتصالات بعد عن اتفاق محدد .

ويبدو ان اشعارات وصلت لجماعة الاخوان المسلمين بالرغم من تصنيفهم الامريكي بالارهاب تفيد بالرغبة في التحاور مع قيادتهم في الساحة الاردنية ضمن سلسلة حوارات مع ممثلي القوى الحزبية والنشطاء في الساحة قام بها مساعدان كبيران للسفير الامريكي الجديد قبل استلام مهامه في عمان العاصمة .

وكان السفير الجديد هنري ووستر قد تأخر عن استلام مهام وظيفته في الاردن ثلاث مرات فيما نشط طاقم معاون له بإجراء حوارات داخلية عدة مرات ويبدو ان قيادة جماعة الاخوان المسلمين لا تتحمس لإقامة اي حوار رسمي علنا .

لكن هذه المسالة لا تزال قيد البحث حسب مصادر دبلوماسية غربية .

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