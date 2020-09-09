الرئيسية | محليات اصابة كورونا في هيئة الاستثمار ووقف استقبال المراجعين

وطنا اليوم-عمان:أكدت هيئة الاستثمار انه لن يتم إستقبال أي مراجعين خلال الوقت الحالي، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة كافة المراجعين ومتلقي الخدمة، ولحين الانتهاء من إجراءات التعقيم والفحص الضرورية لكافة موظفي هيئة الإستثمار بالتعاون مع لجان التقصي الوبائي، وذلك بعد إصابة أحد الموظفين العاملين بها بالوباء.

وقالت الهيئة في بيان الأحد، انه لن يكون هناك أي تأخير على معاملات المستثمرين والمستفيدة من قانون تشجيع الإستثمار رقم 30 لعام 2014، وذلك لان جميع المعاملات المتعلقة بالمشاريع الإستثمارية تم تفعيل إستقبالها واخذ الإجراء عليها خلال جائحة كورونا عن بعد وبشكل إلكتروني، ويتم إستقبال كافة المعاملات من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة الإستثمار، أو من خلال تطبيق الهاتف الذكي لهيئة الاستثمار (Jordan Investment Commission)، ويمكن تحميل هذا التطبيق من خلال Play Store لأنطمة Android و App Store لأنظمة IOS.

وحول آلية التقدم بطلبات المستثمرين الخاصة بالمشاريع الإستثمارية، أوضحت الهيئة أن المستثمر يستطيع بعد الدخول على الموقع الإلكتروني لهيئة الاستثمار الدخول على نافذة خدمات الهيئة عن بُعد التي تتيح له تعبئة الطلب وتقديمه مع مرفقاته بشكل إلكتروني، ويتم إرسال رسالة فورية للمستثمر لإعلامه بأنه قد تم استلام الطلب وفي الوقت نفسه إرسال رسالة إلكترونية للمدير المعني في هيئة الاستثمار تحتوي على الطلب ومرفقاته وتحتوي أيضا على رقم الطلب.

وأشارت هيئة الإستثمار في بيانها أنها إستطاعت خلال جائحة كورونا تسيير كافة أعمالها من خلال خطة الطوارئ واستدامة العمل التي وضعتها الهيئة للتعامل مع كافة الطلبات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية والاستفسارات الواردة لها، وذلك من خلال خدمات هيئة الاستثمار المؤتمتة وبشكل الكتروني، حيث أتاحت هذه الخدمة لكافة المستثمرين ومراجعي هيئة الاستثمار التقدم بكافة الطلبات المتعلقة بتسيير أعمال استثماراتهم دون الحاجة لزيارة الهيئة وبشكل إلكتروني.

وأضافت هيئة الإستثمار ، إن طالب الخدمة ومن خلال اتصاله على الرقم الخاص بهيئة الاستثمار 065008899 يستطيع الحصول على خدمة الرد على كافة الاستفسارات والتقدم بأي مقترحات تسهل على المستثمر، مشيرا إلى أن مركز الاتصال الخاص بهيئة الاستثمار يخدم جميع المواطنين ورجال الأعمال والمستثمرين والمؤسسات الحكومية والخاصة وذلك من أجل سرعة تقديم المشورة والمساعدة، إضافة إلى سهولة التواصل من خلال خدمة صوت المستثمر على هاتف رقم: 0782889999 او البريد الإلكتروني info@jic.gov.jo.

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