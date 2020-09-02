ما حقيقة الإعلانات الاسرائيلية التي تنتشر على صفحات المواقع الإلكترونية الأردنية

وطنا اليوم - خاص - يلاحظ من خلال تصفح بعض المواقع الأردنية المختلفة سواء المواقع الإخبارية او المواقع التي تهتم بالشأن الداخلي وحتى بعض الصفحات التي تخص الجمعيات ودور الرعاية، انتشار روابط او صفحات إعلانية ودعاية تكتب باللغة العبرية ومن خلال التوجه لمختصين بالترجمة تبين انها اعلانات لشركات او مواقع تواصل اجتماعي إسرائيلية.

حيث أفاد احد المختصين في مجال الدعاية والإعلان لوطنا اليوم بأن هذا النوع من الاعلانات ينشر على صفحات المواقع الإلكترونية الأكثر مشاهدة وبدون موافقة الموقع الذي تستخدم صفحته للنشر حيث يبث الإعلان من خلال رابط دعائي ينشر على الموقع أو على الخبر الأكثر تداولا والتي تحصل على مشاهدات عاليه، فيما رصد وطنا اليوم العديد من هذه الإعلانات باللغة العبرية منتشرة على مواقع أردنية سواء إخبارية او مواقع معروفه بعدد مشاهدين ومتصفحين كبير وبالطبع دون موافقة الموقع، أو أخذ اذن لنشر لوحه إعلانية او منشور كتب باللغة العبرية، ينشر عن طريق شركات دعاية وإعلان إسرائيلية او من خارج إسرائيل، الأمر الملفت بأن هكذا اعلانات وحسب مختصين يمكن من خلالها اختراق اي حساب أو موقع اذا ماتم الضغط عليها او متابعتها مثلها مثل الرابط الذي يحمل فايروس إلكتروني او برنامج اختراق معينة.

وإذ تهيب وطنا اليوم الجهات المعنية بمتابعة الموضوع الذي بدأ ينتشر على عدة صفحات ومواقع أردنية منذ عدة ايام ودون علم المواقع او الصفحات الإلكترونية، وقد رصدت وطنا اليوم بعض هذه الصفحات وارفقت صور عن هذا الترويج او الإعلانات، وتنوه وطنا اليوم انه تم إخفاء بعض ملامح هذه الإعلانات حتى لاتحسب من باب الترويج بقدر ما هو لفت انتباه إلى موضوع قد يحمل حساسية معينه خاصة في هذا التوقيت.