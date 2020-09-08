الهندي: قدمنا مقترحات عملية لاعادة فتح صالات المطاعم السياحية والشعبية أمام المواطنين

وطنا اليوم- أعلن السيد عبدالحكيم الهندي رئيس جمعية الفنادق الأردنية، الأحد، تقديم الجمعية وممثلي عن قطاع المطاعم السياحية، عدة مقترحات لوزيرة السياحة والآثار، مجد شويكة، لإعادة فتح صالات المطاعم الشعبية والسياحية أمام المواطنين.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقد بين وزارة السياحة والجمعية وممثلين عن قطاع المطاعم السياحية، عبر تقنية الاتصال المرئي.

من جانبه أكد الهندي إن الجمعية وممثلين عن قطاع المطاعم "قدموا تعهدات حازمة بضوابط وبروتوكولات صحية تضمن التباعد الاجتماعي، إضافة إلى ارتداء الكمامات وتوفير مواد التعقيم داخل المنشآت".

كما اقترحت الجمعية "تشكيل فريق خاص بالتفتيش على المطاعم ومدى التزامها بتلك التعهدات بشكل يومي"، وفق الهندي.

وبين أن جمعية الفنادق الأردنية وممثلي المطاعم السياحية "طالبوا وزيرة السياحة بسرعة اتخاذ القرار بفتح صالات المطاعم لتجنب المزيد من الخسائر التي تكبدها القطاع منذ بداية جائحة كورونا".