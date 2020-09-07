عودة الإيجاز اليومي لجابر والعضايله

وطنا اليوم - أعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أنه وجه وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة للانتظام بالايجاز الصحفي اليومي حول وباء كورونا بحضور وزير الصحة الدكتور سعد جابر.

وشدد على ضرورة توحيد المعلومة لدى الجميع، لذا سيتم الانتظام في الإيجاز الصحفي اليومي، بحضور وزير الصحة ووزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الاعلامي باسم لجنة الأوبئة أو الوزير المعني.

وبين أن الإيجاز سيكون هو المصدر الذي يمثل الحكومة، قائلا: "أما التغريدات والآراء هي مسؤولية صاحبها وهو من يتحمل تبعاتها".