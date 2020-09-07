 وطنا نيوز -عودة الإيجاز اليومي لجابر والعضايله
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
عودة الإيجاز اليومي لجابر والعضايله
التاريخ : 20-09-2020 05:12:40 المشاهدات: 1309

وطنا اليوم - أعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أنه وجه وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة للانتظام بالايجاز الصحفي اليومي حول وباء كورونا بحضور وزير الصحة الدكتور سعد جابر. 

وشدد على ضرورة توحيد المعلومة لدى الجميع، لذا سيتم الانتظام في الإيجاز الصحفي اليومي، بحضور وزير الصحة ووزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الاعلامي باسم لجنة الأوبئة أو الوزير المعني. 

 

وبين أن الإيجاز سيكون هو المصدر الذي يمثل الحكومة، قائلا: "أما التغريدات والآراء هي مسؤولية صاحبها وهو من يتحمل تبعاتها".


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق