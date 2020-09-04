الرئيسية | محليات الرزاز : التناقض في التصريحات يربك المشهد

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز خلال كلمته الاسبوعية ان الحكومة التزمت منذ البداية بالمصارحة والمكاشفة فيما يخص فيروس كورونا.

واكد الرزاز ان الحكومة تتخذ اجراءاتها بناء على توصيات اللجنة الوطنية لمكافحة الاوبئة، فيما تقوم الاجراءات الحكومية على الارض اعتمادا على توصيات خلية الازمة.

واضاف الرزاز على ان قرارات الحكومة تعمل دوما على اعادة تقييم المرحلة ودراسة الخيارات الافضل وهو نهج عالمي يهدف الى الحفاظ على صحة المواطنين.

كما قال الرزاز ان الحكومة ستعمل بشكل متواصل على اتخاذ قرارات بما يمنع الانتشار الكبير لفيروس كورونا، كما لفت الى عمل الحكومة على زيادة اجهزة التنفس الصناعي وعدد الاسرة في المستششفيات.

وفيما يخص مصدر المعلومة فقد قال الرزاز انه وجه الى انتظام المؤتمر الصحي لوزير الدولة لشؤون الاعلام ووزير الصحة بما يمنع الاشاعة ويجعل المعلومة تؤخذ من المصدر الرسمي والصحيح بعيدا عن الاراء والاجتهادات والشائعات.





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