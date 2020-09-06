تخوفات من هجرة عكسية للعمالة الأردنية بالخليج

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وطنا اليوم-عمان:بين تداعيات أزمة جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية في دول الخليج تتخوف السلطات الأردنية من هجرة عكسية للعمالة الأردنية من دول الخليج للأردن بسبب فقدان هؤلاء العاملين وظائفهم.

وبحسب التقديرات فإن عدد الأردنيين الذين فقدوا أعمالهم بالخارج وتحديدًا دول الخليج بلغ 33 ألفًا من إجمالي العدد الكلي والذي يبلغ 340 ألفًا وبنسبة تقدّر ب 13 بالمئة..

وتتفاوت تقديرات عن أعداد العاملين الأردنيين المتوقع عودتهم للمملكة في العام الجاري، وتتحدث تقديرات اقتصادية عن رجوع نحو عشرة آلاف أردني هذا العام.

وبهذا الصدد، قال أمين عام وزارة العمل الأسبق حمادة أبو نجمة " إن ما يميّز فئة العاملين الأردنيين بالخارج، أن نسبة 80 بالمئة منهم من خريجي الجامعات، وأن الجزء الآخر منهم يعمل بأجور تفوق معدلات الأجور في الأردن.

وأوضح، أن هناك تفاوت بالأجور، حيث يتقاضى من يعمل بالخارج أضعاف ما يتقاضاه العاملون في المملكة ، مشيراً إلى أن عددًا لا بأس به منهم لا يستطيع العمل بسبب إنحسار الأوضاع الإقتصادية.

وأضاف أبو نجمة، أنه وفي حال عادَ العاملون المغتربون إلى أرض الوطن فسيكونوا بحاجةٍ كبيرة إلى تشجيعهم لإنشاء مشاريعهم الخاصة لبدء أعمالهم من جديد ولتشغيل الأفراد العاطلين عن العمل وذلك استعانًة بالقروض وإعفاءات الرسوم والضرائب، مشيرًا إلى ضرورة تخفيف الكلف المادية على الأشخاص الذين يملكون قدرة ولكن لا يملكون دعمًا فنيًا أو ماديًا.

وأشار إلى أن عدد الأردنيين الذين فقدوا أعمالهم سابقا بدول بالخارج وتحديدًا دول الخليج يبلغ نحو 33 ألفًا من إجمالي العدد الكلي والذي يبلغ 340 ألفًا وبنسبة تقدّر 13 بالمئة.

من جهته، أكد رئيس إتحاد نقابات العمال مازن المعايطة أن الغالبية العظمى من الأيدي العاملة من الأردنيين في دول الخليج يعملون في قطاعي التعليم والصحة.

وأضاف أن 40 ألف خريج سنويًا ينضمون إلى دائرة البطالة التي لا تُغلق أبدًا في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة جراء تداعيات جائحة كورونا، مشيراً إلى أن عدد العمال المغتربين وفي دول الخليج تحديدًا يفوق المليون ونصف المليون جميعهم مهددين بفقدان وظائفهم والعودة إلى أرض الوطن.

وبيّن أن المخاوف الحقيقية لتسريح المغتربين من أعمالهم تعود لجملة من الأسباب، وأهمها أن البلدان التي تستقبل هؤلاء العمال تعاني من البطالة بنسبة كبيرة، إضافًة إلى أن التقدم التكنولوجي يتم على حساب تقليص الأيدي العاملة بتلك البُلدان.

يذكر أن الركود الذي كان يعانيه الإقتصاد قبل أزمة كورونا جعل العديد من القطاعات والشركات والمؤسسات ضعيفة لمواجهة أزمة مثل أزمة كورونا، وجاءت الجائحة لتزيد من الركود خصوصًا مع توقف العديد من القطاعات عن العمل بالكامل، وحيث ان الإقتصاد لن يكون قادراً على خلق فرص للعمل، كما أن الفرص القائمة بالأساس ستذهب من خلال التسريحات التي ستحصل بسبب توقف هذه القطاعات عن العمل، إضافًة الى أن استمراء الجائحة وزيادة عدد الإصابات قد يؤدي إلى عودة القرارات الحكومية المتضمنة إغلاق القطاعات والحظر والذي سيؤدي إلى المزيد من الانكماش والتراجع الاقتصادي.

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