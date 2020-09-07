الرئيسية | محليات أكثر من 200 مصاب بكورونا في الأردن معزولون داخل منازلهم

وطنا اليوم-عمان:علم من مصادر حكومية، داخل وزارة الصحة أن أكثر من 200 مصاب بفيروس كورونا المستجد، يتواجدون داخل منازلهم دون أن يتم نقلهم إلى مناطق العزل المخصصة للمصابين.

وأضافت المصادر، أن المصابين في منازلهم بوضع صحي أقل من المتوسط، ولا يعانون من أي أعراض للفيروس.

وأشارت تلك المصادر إلى أن الجهات المختصة طلبت إدخالهم الى مستشفى الأمير حمزة ولكن بسبب أن حالتهم الصحية أقل من المتوسطة وليست خطيرة فقد تم رفض طلب ادخالهم الى المستشفى كونهم ليسوا يعانون من أي أعراض خطرة.

وحول سبب عدم نقلهم إلى منطقة العزل المخصصة في البحر الميت، أكدت المصادر أنه لا توجد أماكن فارغة أو "كرفانات " في منطقة العزل بسبب امتلائها بالمصابين.

وتأتي هذه المعلوامات وسط تساؤلات عن آلية التعامل مع الحجر المنزلي للمصابين في ظل عدم إقرار بروتوكول صحي خاص بالعزل المنزلي في الأردن.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي عجت بمطالبات للحكومة بضرورة إقرار العزل المنزلي بدلاً من العزل المؤسسي، وخاصة للأطفال دون سن 18 عامًا، ولمن لا يعانون من أعراض للفيروس، وذلك في اطار تخفيف الضغط النفسي عليهم في معركتهم ضد كورونا.

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