الرئيسية | محليات إصابات جديدة بكورونا في البلقاء والمفرق

وطنا اليوم-عمان:أعلن محافظ البلقاء، نايف هدايات الحجايا، تسجيل 8 حالات إصابة بفيروس كورونا، الأحد، في محافظه البلقاء، خالطوا مصابين سابقين.

وأضاف هدايات لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الحالات التي سجلت كانت 6 بلواء عين الباشا وحالة في منطقة الفحيص وأخرى في لواء دير علا حيث جرى عزل منازل المصابين وسيجري نقل الحالات المصابة الى منطقة الحجر في البحر الميت.

ولفت أن فرق التقصي الوبائي تعمل على أخذ العينات من مخالطين وعينات عشوائية.

كما أكد الحجايا، الذي كان في جولة في منطقة الشونة الجنوبية لتفقد الحظر المفروض في منطقتي سويمة والروضة، أن هناك التزاما من المواطنين حتى اللحظة بحظر التجوال الذي فُرض للسيطرة على الوضع الوبائي وتسهيل عمل فرق التقصي الوبائي.

وأهاب بالمواطنين عدم مغادرة منازلهم إلا وفقا للبرنامج المعلن لذلك.

من جهته أكد محافظ المفرق ياسر العدوان أنه بعد ظهور نتائج العينات التي سحبت لمخالطي مصابين تبين وجود إصابتين لأحد المخالطين في قصبة المفرق.

وأضاف العدوان أنه سيتم عزل المنزل الذي يسكنه المصاب وأخذ عينات للمخالطين والمجاورين له.

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