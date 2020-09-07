الرئيسية | محليات ديوان الخدمة: استثناء الحالات الإنسانية من قرار وقف التعيينات غير دقيق

وطنا اليوم-عمان:أوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر حول ما تداولته بعض المواقع الاخبارية عن " استثناء الحالات الانسانية من قرار وقف التعيينات الذي اقرته الحكومة مؤخرا ضمن حزمة اجراءاتها لمواجهة جائحة كورونا" غير دقيق، وان الديوان يتابع حاليا مع مجلس الوزراء الترتيبات المتعلقة بتعيين المرشحين على الحالات الانسانية الذين تم اتخاذ قرار بشان تعيينهم حسب أسس التعيين المعتمدة على الحالات الانسانية قبل صدور قرار تأجيل التعيينات في ٢٠٢٠/٤/١٦ ولا قرار من قبل مجلس الوزراء بهذا الخصوص حتى تاريخه.

وأشار الناصر الى ان مجلس الوزراء أصدر الاسبوع الماضي قراراً يتضمن الموافقة لديوان الخدمة المدنية على متابعة اجراءات انتقاء واختيار المرشحين على الوظائف (المدورة) على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية ٢.١٩/٢.١٨ لغايات تمكين الديوان من عقد الامتحانات التنافسية والمقابلات الشخصية وتهيئة المرشحين لمباشرتهم لأعمالهم مطلع العام القادم.

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