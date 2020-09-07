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ديوان الخدمة: استثناء الحالات الإنسانية من قرار وقف التعيينات غير دقيق
وطنا اليوم-عمان:أوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر حول ما تداولته بعض المواقع الاخبارية عن " استثناء الحالات الانسانية من قرار وقف التعيينات الذي اقرته الحكومة مؤخرا ضمن حزمة اجراءاتها لمواجهة جائحة كورونا" غير دقيق، وان الديوان يتابع حاليا مع مجلس الوزراء الترتيبات المتعلقة بتعيين المرشحين على الحالات الانسانية الذين تم اتخاذ قرار بشان تعيينهم حسب أسس التعيين المعتمدة على الحالات الانسانية قبل صدور قرار تأجيل التعيينات في ٢٠٢٠/٤/١٦ ولا قرار من قبل مجلس الوزراء بهذا الخصوص حتى تاريخه.
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