الرئيسية | محليات اصابات بالعقبة وتعطيل 6 مدارس جديدة في الزرقاء

وطنا اليوم-عمان:أعلن مدير صحة العقبة الدكتور صابر ابو عبود، اليوم الاحد، عن تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد في المحافظة.

وقال ابو عبود، ان الاصابات تعود لمخالطين وتم سحب عينات من المخالطين.

ومن جهته قال مدير صحة معان الدكتور امجد ابودوريش إن المديرية تنتظر نتائج 200 عينة سحبت من المخالطين.

واما الطفيلة، قال مدير صحة الطفيلة الدكتور خالد الخوالدة، إنه لم تسجل أية اصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

وأضاف الخوالدة أن المديرية تنتظر نتائج 41 عينة سحبت من المخالطين.

الى ذلك قال مدير تربية وتعليم الزرقاء الأولى سعد رويضان، الأحد، إن الوزارة قررت تحويل الدراسة عن بعد في مدارس عائشة الباعونية، وحي الحاووز، والبتراوي الخاصة وكذلك مدرسة جامعة الزرقاء الخاصة للبنات ثانوية "توجيهي" بسبب تسجيل إصابات بفيروس كورونا بين المعلمين والطلاب.

وبين مدير تربية الزرقاء الثانية غسان شديفات أنه تقرر تحويل الدراسة عن بعد في مدرسة الضليل الثانوية الشاملة للبنات، ومدرسة بناة الوطن "خاصة" بسبب تسجيل إصابات بين الطلاب كما ورد عن المملكة .

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