الرئيسية | محليات توقيف الرفايعه بتهمتي اطالة اللسان وتحقير رئيس دولة صديقة

وطنا اليوم - خاص : اصدر قاضي محكمة صلح جزاء عمان، اليوم قراراً قضائياً بتوقيف المهندس بادي الرفايعة على خلفية قضية جرائم الكترونية حيث تم توجيه تهمتي اطالة اللسان وتحقير رئيس دولة صديقة للمهندس الرفايعة. حيث نشر أبناء الرفايعة عبر حساباتهم الشخصية بموقع “فيسبوك” بأنه جرى توقيف والدهم عقب مثوله أمام القاضي عن تهمة إطالة اللسان وتحقير رئيس دولة صديقة، يذكر ان الرفايعه يعمل حاليا المدير التنفيذي للحملة الانتخابية لحزب جبهة العمل الإسلامي.

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