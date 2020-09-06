الرئيسية | محليات الحاج توفيق: تراجع مبيعات المطاعم لـ40% بسبب القرارات الأخيرة

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق إن القرار الذي اتخذته الحكومة بإغلاق المطاعم وبعض القطاعات التجارية ظالم وجائر.

وشدد في حديثه الأحد على أن قرار إغلاق المطاعم ليس صحيا، معللا ذلك بأن المطاعم التزمت بالإجراءات الصحية.

وتابع بأن الوضع في المطاعم بات حزينا و مقلقا، بعد ان تراجعت المبيعات فيها لأكثر من ٤٠% بسبب القرارات الحكومية الاخيرة.

وأضاف أن خسائر المطاعم والتجار بالملايين، وان الغرفة وقعت باحراج كبير مع الكثير من المستثمرين.

وأكد أن القرارات الحكومية بإغلاق المطاعم غير مدروسة وغير مبررة.

ودعا الحاج توفيق الحكومة الى التراجع فورا عن قراراتها الاخير، لانقاذ المنشآت التجارية من المزيد من الخسائر.

وابدى الحاج توفيق امتعاضه من إغلاق الحكومة للقطاعات الملتزمة وابقاء القطاعات غير الملتزمة تعمل.

وطالب الحكومة بتعويض القطاعات التي اغلقتها لتخفيف الأعباء المالية عليها.

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