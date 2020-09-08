الرئيسية | محليات الحظر الشامل يدخل حيز التنفيذ في اماكن انتشار الوباء بالاردن

وطنا اليوم-عمان:دخل، حظر التجول الشامل في غوري الصافي والمزرعة وسويمة والروضة، اليوم الأحد، حيز التنفيذ لمدة أسبوعين، نظراً لسوء الحالة الوبائيّة في هذه المناطق.

مدير عمليات خليّة الأزمة العميد مازن الفراية، أعلن الخميس الماضي، عن فرض حظر شامل في منطقتيّ غور الصافي، وغور المزرعة في محافظة الكرك، لمدة أسبوعين.

وقال العميد الفراية، إنّ تطبيق الحظر الشامل يبدأ الساعة 6 من صباح الأحد.

وأضاف أنه تم تفويض اللجنة الأمنية برئاسة الحاكم الإداري بفتح المنشآت اللازمة لاستدامة الحياة الأساسية للمواطنين، ووضع آلية تسمح للمواطنين بقضاء احتياجاتهم الأساسية في أوقات متفاوتة بحسب المناطق تضمن الحد الأدنى من الاختلاط في الأماكن المختلفة، وذلك سيرًا على الأقدام.

وتابع: "تمّ تفويض الحاكم الإداري باتخاذ القرارات اللازمة لدخول سلاسل التوريد، وإصدار التصاريح اللازمة للمزارعين عند الضرورة بالتنسيق مع وزارة الزراعة، واستدامة عمل شركة البوتاس، والتعامل مع الحالات الإنسانية والطارئة".

الجمعة، أعلن الفراية أيضا. عن فرض حظر التجوّل الشامل في منطقتي سويمة والروضة بلواء الشونة الجنوبيّة التابع لمحافظة البلقاء اعتباراً من الساعة 6 من صباح الأحد المقبل، نظراً لسوء الحالة الوبائيّة في هاتين المنطقتين.

وأضاف أنه سيتم عزل المنطقتين عن بقية المناطق تفادياً لامتدادها لبقيّة المناطق.

وأشار الفراية إلى أنه تمّ تفويض اللجنة الأمنيّة برئاسة الحاكم الإداري في لواء الشونة الجنوبيّة بفتح المنشآت اللازمة لاستدامة الحياة الأساسية للمواطنين، ووضع آلية للسماح للمواطنين بقضاء احتياجاتهم الأساسية في أوقات متفاوتة بحسب المناطق تضمن الحد الأدنى من الاختلاط في الأماكن المختلفة، وذلك سيرًا على الاقدام.

وتابع أنه تمّ تفويض الحاكم الإداري باتخاذ القرارات اللازمة لدخول سلاسل التوريد وإصدار التصاريح اللازمة للمزارعين عند الضرورة بالتنسيق مع وزارة الزراعة، والتعامل مع الحالات الإنسانيّة والطارئة.

وفي محافظة الكرك، أعلن المحافظ بلال النسور، السبت، عن آلية الحظر الشامل الذي سيبدأ تنفيذه في لواء الأغوار الجنوبية، والترتيبات لتوفير المواد والاحتياجات الاساسية للسكان.

وأوضح النسور، في بيان صحفي، أنه سيسمح للسلاسل الغذائية بالمرور إلى منطقة الحظر، وسيجري تسجيل رقم السيارة واسم السائق قبل دخوله لتسهيل خروجه، مشيراً إلى أنه تم اعتماد مدخل غور الصافي الرئيسي الواقع قرب المركز الأمني كمدخل وحيد للسلاسل الغذائية والطبية.

وأشار إلى تعطيل كافة الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة في لواء الأغوار الجنوبية إلا إذا أصدر الوزير المعني أو المدير العام تصريحاً لأي موظف لإنجاز عمل معين إلى جانب تعطيل البنوك واستدعاء عاملين بها عند الحاجة.

ولفت النسور إلى السماح لسيارات بيع الغاز والمياه بالتجول داخل الأحياء السكنية خلال الفترة المصرح بها بالتنسيق مع الحاكم الإداري، مبيناً أنه سيسمح للمواطنين بالخروج والتجول لقضاء حوائجهم خلال الأوقات المصرح بها ابتداء من ثاني أيام الحظر من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، ووفق ترتيب الأحياء الصادر عن متصرفية اللواء.

وبين أن المحلات المصرح لها بالعمل هي محلات بيع المواد التموينية والخضار والمطاعم ومحلات بيع المياه والصيدليات والعيادات والمخابز ومحلات بيع اللحوم ومحلات بيع المواد الزراعية والعيادات الطبية الخاصة.

وأوضح النسور أنه سيسمح للأشخاص المارين بالطريق الدولي (عمان - الأغوار الجنوبية) من خارج المنطقة بالمرور من خلال الطريق الدولي المحاذي للأغوار خلال أوقات الحظر، مؤكداً أنه سيتم تشديد الرقابة على تطبيق أوامر الدفاع، واتخاذ أشد العقوبات بحق المخالفين. وبشأن تصاريح المزارعين، أوضح النسور، أن المزارع الحاصل على تصريح إلكتروني مسبقاً يقوم بتقديم احتياجاته من العمالة الزراعية لمتصرف اللواء ومدير الزراعة للحصول على تصاريح، مشيراً إلى أنه سيتم السماح لفرق التقصي الوبائي بالدخول إلى أماكن الحظر في جميع الأوقات.

وأكد أنه سيتم تكثيف جولات لجان الصحة والسلامة العامة للتأكد من مدى تقيد المواطنين والمنشآت بالشروط الوقائية وعدم استخدام المركبات الحكومية خلال فترة الحظر، مستثنياً من ذلك المركبات العائدة لبلدية الأغوار والمياه والكهرباء لإدامة الخدمات للمواطنين.

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