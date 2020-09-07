العبادي: الرزاز يأتي بالوزراء الأسوأ في كل تعديل لانه لايعرف البلد

وطنا اليوم - في حديث ملفت قال الوزير السابق، الدكتور ممدوح العبادي،في تصريحات عاصفه إن الحكومة تعاني من "تخبط" في إدارتها لملف كورونا فيما اعتبره عدم وجود سياسة واضحة.

واعتبر العبادي، خلال استضافته، عبر برنامج إذاعي اليوم السبت، إن آداء الحكومة ممتازا، في أول شهرين فقط من الأزمة، قبل بدء التخبط.

وانتقد العبادي ظهور الوزراء المتكرر عبر الإعلام، قائلا "كل وزارة لها ناطق إعلامي، أما أنا كوزير، لا يوجد ما يبرر ظهوري".

وبين عدم رضاه على القرارات الحكومية الأخيرة، المتعلقة بالإغلاق واصفا إياه بغير الصائب، فالإنسان بحاجة للكمامة فقط، بهدف الوقاية".

ويرى العبادي، أن رئيس الوزراء، عمر الرزاز، يأتي بالوزراء "الأسوأ" مع كل تعديل وزاري، لأنه "لا يعرف البلد بشكل جيد" على حد وصفه.

وأضاف "عندما كنت اترأس جلسات مجلس الوزراء، خلال حكومة الملقي، كان الرزاز وزير تربية، لكنه لم يكن له إسهامات جوهرية، وكان حالما".