 وطنا نيوز -شورى العمل الاسلامي يؤجل التصويت على المشاركة في الانتخابات إلى غدا الاحد
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شورى العمل الاسلامي يؤجل التصويت على المشاركة في الانتخابات إلى غدا الاحد
التاريخ : 19-09-2020 10:13:43 المشاهدات: 1854

وطنا اليوم - قرر مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي التصويت غداً الاحد على قرار الحزب سواء في مقاطعة الانتخابات النيابية أو المشاركة فيها.

وجاء ذلك بعد فشل الحزب اليوم السبت التوصل الى قرار نتيجة عدم اكمال المشاورات والنقاش في جلسة بعد نقاش طويل ومستفيض، حيث تم رفع الجلسة الآن وإبقائها مفتوحة على أن يتم استكمال المشاورات والنقاش والجلسة غدا الأحد


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