الهندي: قرار اغلاق المطاعم السياحية خاطئ وسيُضر بأرزاق 20الف عامل في القطاع

وطنا اليوم- قال السيد عبدالحكيم الهندي رئيس جمعية الفنادق في تعليق له على قرار وزارة السياحة باغلاق المطاعم السياحية المرخصة ومطاعم الفنادق ان هذا القرار مجحف وصادم وسينتج عنه كوارث مادية كبيرة ستتسبب باغلاق هذه المنشآت وقطع ارزاق اكثر من 20 الف عامل في هذا القطاع.

واشارالهندي انه ومنذ بدء الجائحة قمنا بوضع بروتوكول لكيفية عمل تلك المطاعم والفنادق ولم يصدر عن اي جهة سياحية اية مخالفة وقد خضعت تلك المنشآت للتفتيش الدوري ولم يثبت وجود مخالفات إذ التزمت تلك المطاعم بالحد المسموع به وهو 50% من طاقتها الاستيعابية.

وبين الهندي ان تلك المطاعم لم يثبت اصابة او ظهور اي حالة اصابة بفيروس كورونا باستثاء الفنادق المخصصة للحجر.

الى ذلك دعا السيد الهندي الحكومة اللتراجع عن قرارها والتشاور مع جمعية الفنادق وقطاع المطاعم السياحية من أجل تجاوز هذا القرار الخاطي الذي سيكلف الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة.

كما بين الهندي ان الاندية الرياضية والحمامات وقطاعات كثيرة لم تتعرض لمثل هذا الاجراء علما بان ما تقوم به المطاعم السياحية من إجراءات السلامة العامة لا مثيل له على الاطلاق بشهادة كل لجان التفتيش.