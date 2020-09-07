 وطنا نيوز -تخبط في إيجاز وزارة الصحة والخوالدة ينفي تسجيل إصابات في الطفيلة
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تخبط في إيجاز وزارة الصحة والخوالدة ينفي تسجيل إصابات في الطفيلة
التاريخ : 19-09-2020 07:55:54 المشاهدات: 903

وطنا اليوم - قال مدير الشؤون الصحية في محافظة الطفيلة الدكتور خالد الخوالدة إن الحالات التي أعلن عنها خلال الايجاز اليومي لفيروس كورونا لم تكن من محافظة الطفيلة، مشيرا الى انه تم ابلاغهم بهذه الأسماء صباح السبت، إلا انهم ابلغوا الوزاره انه لا يوجد في كشوفاتهم هكذا اسما

وأضاف الخوالدة انه تم الاتصال بالمعنيين في وزاره الصحة وافادوا ان المعلومة قد طرحت بالخطأ

وكانت وزارة قد أعلنت تسجيل 191 اصابة محلية بفيروس كورونا في الأردن السبت، منها 3 في محافظة الطفيلة.


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