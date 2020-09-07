الطراونه لوطنا اليوم : 12 إصابة بكورونا السبت وليست 10 وحالات الطفيلة غير موجودة بكشوفاتنا

وطنا اليوم - قال مدير مديرية صحة الكرك الدكتور أيمن الطراونة لوطنا اليوم ان الإصابات الثلاث المسجلة عن محافظة الطفيلة في الإيجاز اليومي الصحي ليوم السبت ليست على كشوفات "صحة الكرك" أيضاً.

واضاف الطراونة، مساء السبت، أنّه تمت مراجعة الأسماء المصابة، حيث قد يكون إدخال البيانات في مختبرات استخراج النتائج شابه خطأ ما.

وأكّد أنّه اطلع على الأسماء الواردة كإصابات في الطفيلة، مبيناً أنها بالفعل من عائلات تقطن الشونة الجنوبية، لكنها ليست واردة في كشوفات مديرية الصحة وضمن العينات المرسلة من قبلهم.

فيما أشار الطراونة إلى إنّ عدد الإصابات المسجلة في الكرك ليوم السبت هي 12 حالة، وليست كما ورد في الإيجاز اليومي 10 إصابات، موضحاً أن البرتوكول الطبي بالتنسيق مع وزارة الداخلية في المحافظة تقوم بعملها، ومتابعتهم.

كان محافظ الطفيلة خالد الجبور قد صرح في وقت سابق ان الأسماء التي وردت على أنها مصابة في المحافظة، ليست من ضمن العينات المرسلة من قبل مديرية الصحة إلى المختبرات المركزية، متوقعاً أن تكون من عينات الشونة الجنوبية.