 وطنا نيوز -محافظ الطفيلة ينفي تسجيل 3 إصابات
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محافظ الطفيلة ينفي تسجيل 3 إصابات
التاريخ : 19-09-2020 06:06:40 المشاهدات: 1505

وطنا اليوم - نفى محافظ الطفيلة خالد الجبور تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا والذي ورد في الإيجاز الصحفي اليومي من وزارة الصحة حول مستجدات الحالة الوبائية. 

وقال الجبور مساء السبت٬ إن الأسماء التي وردت على أنها مصابة في المحافظة٬ ليست من ضمن العينات المرسلة من قبل مديرية الصحة إلى المختبرات المركزية.

وأضاف الجبور أن أسماء المصابين تعود لعائلات في الأغوار الجنوبية٬ مبيناً "تواصلنا مع الوزارة وسيتم تصحيح المعلومات".

ولفت محافظ الطفيلة إلى أن الفحوصات التي أجرتها الكوادر الطبية وعددها 41 لم تصل نتائجها بعد.


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