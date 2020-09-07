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تسجيل 196 إصابة بفايروس كورونا 191 محلية
وطنا اليوم - سجل اليوم 196 إصابة بفايروس كورونا، منها 191 إصابة محلية
الإصابات والشفاء والفحوصات:
- سُجِّلت اليوم (196) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، على النحو الآتي:
- (191) حالة محليّة توزّعت كما يلي:
- (88) حالة في محافظة العاصمة عمّان.
- (44) حالة في محافظة الزرقاء.
- (23) حالة في محافظة البلقاء.
- (10) حالات في محافظة الكرك.
- (10) حالات في محافظة جرش.
- (7) حالات في محافظة إربد.
- حالة واحدة في لواء الرمثا.
- (3) حالات في محافظة الطفيلة.
- (3) حالات في محافظة مأدبا.
- حالة واحدة في محافظة معان.
- حالة واحدة في محافظة عجلون.
- (5) حالات خارجيّة، بين القادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (4540) حالة.
- سُجّلت حالة وفاة في مستشفى التوتنجي لأحد المصابين (رحمه الله) ليرتفع إجمالي الوفيات إلى (30) حالة.
- سُجّلت (161) حالة شفاء هذا اليوم، (2) في مستشفى الأمير حمزة، و(156) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(3) في مستشفى الملكة علياء.
- تمّ إجراء (11484) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1057184) فحصاً.
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