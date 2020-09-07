تسجيل 196 إصابة بفايروس كورونا 191 محلية

وطنا اليوم - سجل اليوم 196 إصابة بفايروس كورونا، منها 191 إصابة محلية

الإصابات والشفاء والفحوصات:

- سُجِّلت اليوم (196) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، على النحو الآتي:

- (191) حالة محليّة توزّعت كما يلي:

- (88) حالة في محافظة العاصمة عمّان.

- (44) حالة في محافظة الزرقاء.

- (23) حالة في محافظة البلقاء.

- (10) حالات في محافظة الكرك.

- (10) حالات في محافظة جرش.

- (7) حالات في محافظة إربد.

- حالة واحدة في لواء الرمثا.

- (3) حالات في محافظة الطفيلة.

- (3) حالات في محافظة مأدبا.

- حالة واحدة في محافظة معان.

- حالة واحدة في محافظة عجلون.

- (5) حالات خارجيّة، بين القادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر.

- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (4540) حالة.

- سُجّلت حالة وفاة في مستشفى التوتنجي لأحد المصابين (رحمه الله) ليرتفع إجمالي الوفيات إلى (30) حالة.

- سُجّلت (161) حالة شفاء هذا اليوم، (2) في مستشفى الأمير حمزة، و(156) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(3) في مستشفى الملكة علياء.

- تمّ إجراء (11484) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1057184) فحصاً.