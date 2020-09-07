الرئيسية | محليات وثائق/ تغييرات في وزارة الصحة تطيح برئيس لجنة الأوبئة ومدير مستشفى الامير حمزة

وطنا اليوم - اجرى وزير الصحه الدكتور سعد جابر تنقلات واسعه في وزارة الصحه حيث كان هذا القرار سببا بتغيير منصب مدير مستشفى الأمير حمزة الدكتور عبد الرزاق الخشمان وعين مكانه الدكتور ماجد النصير مديرا عاما لمستشفى الأمير حمزة ، كما اطاح بمسؤول ملف كورونا في وزارة الصحه الدكتور عدنان اسحق على ان يعود لمجالة في اختصاصه بطب المجتمع في مديرية الشؤون الصحيه لمحافظه العاصمه .





















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