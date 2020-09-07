 وطنا نيوز -رفع العزل عن مدارس بالاشرفيه
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
رفع العزل عن مدارس بالاشرفيه
التاريخ : 19-09-2020 04:55:46 المشاهدات: 1689

وطنا اليوم - قررت وزارة التربية والتعليم عودة الدوام لجميع المدارس الحكومية والخاصة ومدارس وكالة غوث اللاجئين التي كانت قد تحولت إلى التعليم عن بعد منذ بداية العام الدراسي وذلك اعتبارا من صباح يوم غد الأحد 20 / 9 / 2020 .

حيث يطبق على هذه المدارس ما هو مطبق على جميع مدارس المملكة الحكومية والخاصة بحيث يكون التعليم عن بعد في الصفوف من الرابع وحتى الحادي عشر أما رياض الاطفال والصفوف الثلاثة الأولى فيكون ولي الأمر مخيرا ما بين التعليم عن بعد او التعليم الوجاهي داخل أسوار المدرسة . اما بالنسبة لطلبة الصف الثاني عشر ( التوجيهي ) فيكون دوامهم وجاهيا داخل المدارس .

وشددت وزارة التربية والتعليم على تطبيق البروتوكول الصحي وجميع الإجراءات والاحتياطات الصحية للحفاظ على سلامة المعلمين والمعلمات وجميع العاملين والطلبة.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق