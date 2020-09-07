رفع العزل عن مدارس بالاشرفيه

وطنا اليوم - قررت وزارة التربية والتعليم عودة الدوام لجميع المدارس الحكومية والخاصة ومدارس وكالة غوث اللاجئين التي كانت قد تحولت إلى التعليم عن بعد منذ بداية العام الدراسي وذلك اعتبارا من صباح يوم غد الأحد 20 / 9 / 2020 .

حيث يطبق على هذه المدارس ما هو مطبق على جميع مدارس المملكة الحكومية والخاصة بحيث يكون التعليم عن بعد في الصفوف من الرابع وحتى الحادي عشر أما رياض الاطفال والصفوف الثلاثة الأولى فيكون ولي الأمر مخيرا ما بين التعليم عن بعد او التعليم الوجاهي داخل أسوار المدرسة . اما بالنسبة لطلبة الصف الثاني عشر ( التوجيهي ) فيكون دوامهم وجاهيا داخل المدارس .

وشددت وزارة التربية والتعليم على تطبيق البروتوكول الصحي وجميع الإجراءات والاحتياطات الصحية للحفاظ على سلامة المعلمين والمعلمات وجميع العاملين والطلبة.