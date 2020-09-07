الرئيسية | محليات توق : لا مجال للواسطة والمحسوبية في اختبار القبول الجامعي

وطنا اليوم - لوزان عبيدات - أعلن وزير التعليم العالي محي الدين توق عن مجموعة من المبادئ فيما يخص آلية القبول الجامعي للسنوات القادمة حيث أكد على تشكيل لجنة أكاديمية من قامات علمية في مجال العلوم والآداب والفنون وخبراء في القياس والتقويم التربوي لوضع اختبار للقبول وسيمر بمراحل تطوير الاختبارات مشيراً الى أن نسبة الفاقد التعليمي في كليات الطب في الأردن تبلغ 17%.

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