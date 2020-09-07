توق يستعرض مبادئ القبول الموحد

وطنا اليوم - لوزان عبيدات - استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم السبت المبادئ الجديدة للقبول الموحد في الجامعات لسنة 2021-2022 مشيراً الى أن أكثر من 60 دولة في العالم تعتمد مبدأ اختبارات القبول الجامعي ضمن سبل إصلاح التعليم العالي :

‏المبدأ الأول: يكون القبول على أساس الكلية أو حقل التخصص بحيث تكون السنة الأولى مشتركة.

مبدأ القبول الثاني هو التخصص بالأقسام الأكاديمية ابتداء من السنة الثانية بناء على رغبة الطالب والمعدل التراكمي بالسنة الأولى وإمكانية إجراء مقابلة من قبل القسم .

‏المبدأ الثالث: اعتماد المجموع الكلي للعلامة في التوجيهي من (1400) بدل العلامة المئوية من (100) كأحد أسس القبول .

المبدأ الرابع أن تكون علامة مركبة موزونة تشمل 50% من المجموع الكلي للعلامة في امتحان الثانوية العامة أو ما يعادلها، و(50%) من العلامة على مبحثين أو 3 مباحث من المباحث الدراسية ذات العلاقة بالكلية أو حقل التخصص الذي يرغب الطالب التقدم له .

وذكر توق أنه يوجد هنالك مقترح بحساب ٦٠ ٪ لعلامات الثانوية و٤٠ ٪ لاختبار القبول ، مؤكداً القبول على أساس الكلية كان معمولا به حتى عام 1989 ويهدف لمخرجات أفضل تتواءم مع متطلبات سوق العمل وأنه ليس من العدل والإنصاف قبول الطالب في الجامعة بناء على معدل الثانوية العامة .