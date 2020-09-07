 وطنا نيوز -الدفاع المدني يتعامل مع 95 حريق خلال 24 ساغة
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الدفاع المدني يتعامل مع 95 حريق خلال 24 ساغة
التاريخ : 19-09-2020 04:01:13 المشاهدات: 1261

وطنا اليوم - لوزان عبيدات - تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 95 حريقا لمحاصيل زراعية وأشجار حرجية ومثمرة لمست مساحات واسعة من الأراضي ، مؤكدة أن سرعة الإستجابه كان لها دور واضح في السيطرة على الحريق بشكل كامل . 

كما نقلت 1071 مصاباً الى المستشفيات المجاورة وسيطرت على 62 حادث إنقاذ وتعقيم وتطهير 981 مركبة ومنشأة في مواقع ومناطق بمختلف انحاء المملكه .


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