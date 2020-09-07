|
وزير الصناعة والتجارة يعلن يوم غداً عن انجاز مهم
وطنا اليوم - أعلنت وزارة الصناعة والتجارة اليوم السبت، عن ما وصفته بالإنجاز غير المسبوق في الأردن. وكشفت الوزارة عن نجاح انتاج أول أجهزة تنفس اصطناعي محلية. وستستعرض الوزارة غداً الأحد، من خلال مؤتمر صحفي، هذا الإنجاز، برعاية وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، في قاعة البتراء بمبنى الوزارة، الساعة: (03:45) بعد الظهر.
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|