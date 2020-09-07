“نقابةالبيطريين الأُردنيين”: “كلب الكورونا” سليم

وطنا اليوم - اصدرت نقابة الأطباء البيطريين الأُردنيين بيان لها حول دور الحيوانات الأليفة في نقل فيروس كورونا كوفيد 19.

وقالت النقابة في بيان وصل إلى وطنا اليوم إن نتيجة الفحص الأولي للكلب الذي قيل إنه أصيب بكورونا إيجابية ومن ثم نتيجه الفحص الثاني سلبية، والأغلب أن هذا الكلب سليم حيث أن نتيجة فحص مالك الكلب كانت سلبية.

وأضافت أن التقارير العلمية الصادرة من منظمة الصحة الحيوانية ومنظمة الصحة العالمية أشارت إلى حدوث إصابات نادرة في الحيوانات الأليفة وبعض النمور والأُسود بفيروس كوفيد 19 في دول مختلفة من العالم كالولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا وهونج كونج.

وأشارت إلى أنه المثبت علمياً أن مصدر كل هذه الإصابات كان نتيجة مخالطة هذه الحيوانات لبشر مصابين بالفيروس، حيث أن الحيوانات المصابة لا تنقل الفيروس إلى الإنسان ولا إلى الحيوانات الأُخرى ولا يبدو أن هنالك دور ملموس للحيوانات المختلفة خصوصاً الأليفة في إنتشار الفيروس.

وتابعت: “إن وجدت إصابات في الحيوانات الأليفة وهذا كما أسلفنا نادر الحدوث فإن الأُسلوب الأمثل في مثل هذه الحالات هو عزل الحيوانات المصابة في مراكز متخصصة أو في عزل منزلي بعيد عن أفراد العائلة والتعامل بحذر مع هذا الحيوان المصاب مع العلم أن الحيوانات المصابة في معظمها لم تظهر عليها علامات مرضية، وإذا ظهرت أعراض مرضية فإنها في الغالب أعراض تنفسية خفيفة.”

وجددت النقابة التأكيد أن الحيوانات المصابة لا تنقل الفيروس إلى الإنسان أو إلى الحيوانات الأُخرى