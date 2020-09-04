مؤتمر لشرح مبادئ القبول الموحد السبت

وطنا اليوم - يعقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق، اليوم السبت في تمام الساعة الرابعة عصراً مؤتمراً صحفياً للحديث عن المبادئ العامة الجديدة للقبول الموحد والتي أقرها مجلس التعليم العالي اعتباراً من العام الجامعي 2021 / 2022

وأعلنت الوزارة الخميس، بأن مجلس التعليم العالي قرر الموافقة على المبادئ العامة للقبول الجامعي للعام 2021 / 2022 ، وذلك على النحو الآتي:

1. يكون القبول على أساس الكلية أو حقل التخصص بحيث تكون السنة الأولى مشتركة.

2. يتم التفريع أو التخصص في الأقسام الأكاديمية ابتداءً من السنة الثانية بناءً على ثلاثة معايير أساسية هي رغبة الطالب، ومعدله التراكمي في السنة الأولى، ومقابلة يجريها القسم معه حسب الحاجة.

3. يتم اعتماد المجموع الكلي للعلامة في امتحان الثانوية العامة من (1400) بدل العلامة المئوية من (100) كأحد أسس القبول.

4. يبنى القبول على الأسس الآتية:

‌أ) علامة مركبة موزونة تشمل (50%) من المجموع الكلي للعلامة في امتحان الثانوية العامة أو ما يعادلها، و(50%) من العلامة على مبحثين (أو ثلاثة) من المباحث الدراسية ذات العلاقة بالكلية أو حقل التخصص الذي يرغب الطالب التقدم له.

‌ب) نتيجة الطالب في اختبار قبول ذو شقين؛ الشق الأول يقيس الاستعدادات الأكاديمية العامة Academic Aptitude بينما يقيس الشق الثاني القدرات التحصيلية الخاصة.

‌ج) تتكون العلامة المؤهلة للقبول من (60%)من العلامة المركبة في امتحان الثانوية العامة الواردة في (أ) أعلاه، و(40%) من علامة الطالب في شقي اختبار القبول الواردة في (ب) أعلاه.

5. يتم توزيع الطلبة في نهاية السنة الدراسية الأولى أو بداية السنة الدراسية الثانية على التخصصات في الكلية أو حقل التخصص الذي قبل فيه بناءً على الأسس الآتية:

‌أ) الرغبة الشخصية للطالب.

‌ب) المعدل التراكمي للطالب في السنة الأولى (GPA)

‌ج) مقابلة يجريها قسم التخصص حسب الحاجة بناءً على تقدير القسم الأكاديمي أو الكلية.

6. تطبق هذه الأسس على جميع الطلبة الأردنيين بغض النظر عن نوع الشهادة التي يحملونها (أردنية أو عربية أو أجنبية) سواءً درسوا داخل المملكة أو خارجها.

7. يستثنى الطلبة العرب والأجانب من هذه الأسس لمدة (2-3) سنوات لتهيئة الدول العربية والأجنبية وتوعية الطلبة فيها حول الأسس الجديدة للقبول.

8. يتم البدء فوراً بإعداد امتحان القبول من قبل لجنة أكاديمية من المتخصصين وبالتعاون مع المركز الوطني لتطوير المناهج، ويبدأ تطبيقه على طلبة حقل العلوم الهندسية أولاً، ويتم تعميم التجربة على حقول تخصص أخرى على ضوء تقييمها.

9. تكليف وحدة تنسيق القبول الموحد التابعة للوزارة وضع الأسس التنفيذية لعملية القبول الموحد في الجامعات الأردنية وفقاً للمبادئ المبينة أعلاه، وإعداد البرمجيات اللازمة للتنفيذ.