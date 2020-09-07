 وطنا نيوز -إصابة رجل أمن ومقتل مطلوب
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إصابة رجل أمن ومقتل مطلوب
التاريخ : 19-09-2020 09:34:02 المشاهدات: 3013

وطنا اليوم - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان على اثر متابعة احد الاشخاص المطلوبين وبحقه 11 طلبا امنيا من بينها اطلاق عيارات نارية باتجاة مركز امن ذيبان ، فقد تم فجر اليوم تحديد مكان تواجده برفقة عدد من الاشخاص في محافظة مادبا حيث توجهت قوة امنية للمكان لالقاء القبض عليه .

واضاف الناطق الاعلامي ان ذلك الشخص المطلوب وفور مشاهدته للقوة الامنية قام باطلاق عيارات نارية باتجاههم مما ادى لاصابة احد رجال الامن العام ( وهو قيد العلاج ) ، ونفذت على الفور قواعد الاستباك وتم الرد عليه ومن معه بالمثل ما ادى الى اصابة الشخص المطلوب ووفاته واصابة شحص اخر ممن كانو برفقته وجرى ضبط سلاح ناري وبوشرت التحقيقات .


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