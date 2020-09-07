روسيا توافق على بيع أول علاج لكورونا بوصفة طبية في الصيدليات

وطنا اليوم - وافقت روسيا على استخدام عقار كورونافير من إنتاج شركة R-Pharm في علاج المرضى بالعيادات الخارجية الذين يعانون من إصابات خفيفة إلى متوسطة بمرض كوفيد-19، مع إمكانية توفير الدواء المضاد للفيروسات في الصيدليات بأنحاء البلاد الأسبوع القادم على أقرب تقدير، حسبما قالت الشركة اليوم الجمعة.

وتأتي الموافقة على استخدام كورونافير كعلاج بوصفة طبية بعد إجازة دواء روسي آخر، وهو أفيفافير، في مايو أيار. ويستند العقاران على أساس عقار فافيبيرافير الذي تم تطويره في اليابان، ويستخدم هناك على نطاق واسع باعتباره الأساس للعلاجات المضادة للفيروسات.

وقالت R-Pharm إنها حصلت على الموافقة الخاصة بكورونافير بعد انتهاء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية التي شملت 168 مريضا.

وتمت الموافقة على الدواء لأول مرة للاستخدام في المستشفيات في يوليو تموز، بحسب سجل حكومي.

وأفيفافير متاح في المستشفيات منذ يونيو حزيران لكنه غير متوفر حتى الآن بالصيدليات.