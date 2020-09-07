الكلالدة: الأمن يحقق بقضيتي مال أسود

وطنا اليوم - أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة أن مرحلة الدعاية الانتخابية والترشح للانتخابات تبدأ في 6 من الشهر المقبل.

وقال الكلالدة، إن مخالفة التجمعات الانتخابية حالياً أو عند بدء مرحلة الدعاية الانتخابية هي مسؤولية الحاكم الاداري وليس الهيئة.

وبين أن الهيئة تعاملت مع 140 مخالفة، وكانت معظمها تتعلق بالدعاية الانتخابية وتم حلها عن طريق التواصل مع المرشحين، وهناك 24 مخالفة ذات طابع فساد مالي من خلال الاغراء بوعود أو أموال (مال أسود)، وتم التحقق من 4 مخالفات وتم احالتها للادعاء العام وهناك مخالفتين لدى الأمن العام بانتظار انتهاء التحقيق.

ولفت إلى أن الأمن العام ضبط عشرات الأشخاص متلبسين الأسبوع الماضي وتم احالتهم للادعاء العام، ولكنها لا تزال قضية قيد التكييف لدى الادعاء العام، وتتمثل القضية بتقديم أموال مقابل وعود بالتصويت لمرشح